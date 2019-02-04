港交所史美倫：力推第二上市　新股未列互聯互通議題

香港交易所（00388）主席史美倫表示，去年該所在推廣企業來港第二上市不足夠，今年將會加大推廣力度。她又承認，「新股通」暫不在中港兩地討論擴大互聯互通的議程上。市場相信，港交所是希望力谷中概股來港第二上市。



去年四月港交所推出新上市制度，容許「同股不同權」（WVR）、未有收入的生物科技公司上市，以及利便內地及海外企業來港第二上市。至今共有兩家WVR及五家生科公司在港上市，但未有公司提交第二上市申請。



史美倫認為，新制度已達到成效，吸引到WVR及生科公司來港上市，但承認第二上市的推廣不夠，故今年會多做推廣工作，希望能夠「三管齊下」，吸引更多公司來港上市，令香港市場做到真正的國際化。



她又說，港交所會積極到各地進行上市推廣工作，最近便參與在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇，介紹香港金融市場。「香港一定要推廣自己平台的優勢，如不爭取無人會記得香港，喺別人眼中香港並不是被放在一個很高的位置！」



對於內地將推出科創板，容許未有盈利、WVR及紅籌公司以CDR（中國預託證券）方式上市，被指與香港爭取同一批公司來源。她說：「不只上海，新加坡、美國等都有競爭，競爭是來自四方八面。香港不可能阻止其他市場發展，最重要係提升自己的實力，香港仍有本身的優勢，最後就由企業自己去選擇上市地點。」



她又表示，「新股通」暫時不在中港兩地討論互聯互通擴展的議程上，「新股通要一步步來，理想同現實係兩回事，都要從對方角度去睇，人哋可能會諗，（有新股通）啲公司會唔會去晒香港上市？何況內地現時要推科創板，若引入新股通，未必能夠達到國家本身的目的。凡事都要互惠互利才成功，對香港單方面有利是不可能。」她又指，現時擴大互聯互通的討論主要是ETF（交易所買賣基金）及債券。



至於今年香港新股集資額能否蟬聯全球第一？她只表示：「港交所會繼續努力，但這不在我們控制範圍之內，都要睇市況同市場氣氛。」



香港證監會早前指有關「企業版」WVR的意見已給予港交所，並對此持開放態度。史美倫說：「市場對企業WVR係有聲音，但不是太強烈。不過，好似起橋咁，唔會話只起一半，都要完整。港交所會視乎市場反應而作決定。」問及今年可否推出有關諮詢文件？「依家只係年初，應該可以啩！」

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