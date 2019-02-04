古勝：四招傍身　股海致勝

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，周一就是「立春」，按照傳統曆法，立春起新、舊太歲正式換班輪值，己亥豬年開始。投資者爭取在投資市場上「諸」事順利，當然不少得在新年伊始作好部署，古勝今期就提供四招策略傍身，期望今年大家在魚缸旗開得勝！



去年戊戌狗年，港股在第1季見高位後跌至第4季才初步見底回穩，恒指高低位波幅近九千點，真係趕「狗」入窮巷！在魚缸中能實現豐收者，恐怕只是少眾，且多半屬年頭高位收割，又或者主力做淡者！



展望豬年，環球經濟增長將會持續放緩，美國本輪加息周期可能提早完結，去年末季起資金不斷流出美國市場，而中美貿易戰會否於談判期限90日內有結果，尚未可知。這些不利影響，將會由狗年帶入豬年，繼續影響着環球市場氣氛。



第一式：淡淡定自然有錢剩



要預測豬年投資法，先講吓豬的第一個「特性」，就是不好動，持盈保泰﹗所以豬年投資第一招，就係以靜制動，投資忌急進，也許全年耐心睇準幾個入市點捕捉炒幾個大浪，比日日炒出炒入消磨意志為佳。



由於美國經濟轉弱，美國加息周期可能即將完結，美元難再復強勢，資金流開始由美元區流出以尋找落腳點。每逢全球資金乾坤大挪移，金融市場必定會有大波動。市場愈波動，意味有波幅可炒。投資者宜耐心等候負面消息出盡，技術指標出現超賣時，才部署分注入市，待市況反彈，平倉食胡。一年幾次捉正大浪，已夠交到成績表。不建議頻密短炒，一來股市成交縮不利短炒，二來走得太短線隨時被挾到唔清唔楚，搵埋唔夠填氹！



第二式：首重防守 增免疫力



近季內地多處爆發「非洲豬瘟」，疫情尚未受控。豬年的投資組合亦要首重防守，確保有足夠的「免疫力」，應對魚缸大風大浪。



實際的做法，是持有一定比重的現金或固定投資收息，畢竟今年金融市場可能會頻爆「黑天鵝」，投資者記得此時絕非「全副武裝」短打的適合時候，更要提防高負債股尤其是民企股會頂唔順出事，所以千祈咪玩孤注一擲，博一注獨贏，隨時被人當「豬」咁劏！同一板塊，還是以國資背景的企業列為首選，至少有國家做大股東撐場，有咩風吹草動，唔會冇得翻身。



第三式：揀股要「唔大唔買」



正正由於預期今年指數仍然會有大幅波動，重磅股全年波幅都會幾大，所以要捕捉大浪，就要主力從市值同流動性份量十足的重藍籌股着手，總之唔「肥」唔「大」唔好揀，首選當然係隻騰訊控股(00700)。



雖然騰訊近30倍市盈率仲未算係好平好抵，但估值水分已蒸發不少亦屬事實，加上網遊行業已恢復審批，騰訊唔應該睇得太淡。雖然今年股價未必能重遊高位，但論絕對值相信會較狗年表現有進步。



今年5G會是一個熱炒題材，加上主力做內地市場，未受外部貿易戰的直接影響，建議關注中國移動(00941)。



第四式：理性懶惰 重點出擊



豬的一個鮮明形象，是「懶惰」，但其實豬是相當聰明，且具獨立思考，具備自行解決問題的能力，具樂天積極的特性，只是興趣可能在「食」方面。豬年投資，須謹記要理性地「懶惰」，即少炒出炒入，且減少投資門類貴精不貴多，重點出擊，這也方便提升風險管控的效率，以應對金融市場的急劇變化。



謹記豬年想在魚缸坐「順風車」搵食並唔容易，分分鐘坐上「跳樓機」而不自知，選股要求早着先機，做到眾人皆醉我獨醒。大牛市就話合埋眼揀股求其一隻都贏錢，熊市要爭取跑贏大市的回報，選股同入市時機是致勝關鍵，別做「豬」一般的隊友，下下等反彈咗一段路先高追，後知後覺好易接火棒！



若然唔想為選股動腦筋，可以將一定比例資金以指數ETF作部署。從指數走勢圖睇準技術指標好淡行事，呢個動件表面上係「懶得就懶」，實際上是避免選錯股押錯注，但求回報與市場同步，不會跑輸。



由於嚟緊國際指數公司MSCI明晟的指數系列會增加A股比重，富時羅素將會把A股納入旗下指數，而標普道瓊指數公司亦會緊隨其後將A股納入旗下指數，意味將有不少海外資金流入A股布置，加上年初中央已積極放水支撐經濟，各項減稅降費措施有望在年中開始見到成效，以配合下半年建國七十周年的行情，故時值年初，不妨以平均成本法，分注投資A股ETF，作中長線部署。

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