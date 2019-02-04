黃國英：尋找未來投資大趨勢

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，推介大家一齣美劇《Timeless》，新春期間有時間可以慢慢煲。故事講述三位主角穿梭時空，阻截奸人改變歷史。大橋不算新鮮，但拍出來的效果極好，尤其適合喜歡歷史的觀眾。



大道理最好由小故事去講，原本煲劇只是追求娛樂，好戲卻有感染力，潛移默化改變觀眾。最近睇股票着重遠景，很明顯是受到Timeless所影響。就算是處於歷史關鍵時刻，一般升斗市民由於不是從未來回來的歷史學家，生活還是一味低頭盲目衝衝衝，很忙碌很充實，卻是有勇無謀，過了一大段日子之後，當輕舟已過萬重山，才意識到當時的失落。



回頭望自己的炒賣生涯，即使回報比大部分人高，執行上稱不上最好。是曾經辨認出一些關鍵趨勢，例如社交媒體的興起，依然算是捉到鹿唔識脫角。太過着重短線，心態上純粹追逐一個又一個泡沫，火力上太分散，又太早撤退，就注定不能把握到舉足輕重的大趨勢。



現實中當然沒有時光機，不能大費周章回到過去改變未來，所以才要打醒精神活在當下。例如進入5G年代，流動互聯網2.0所帶來的商機，就值得好好發掘及把握，以免十年後再後悔多一次，正如不少人走失流動互聯網1.0一樣。



歷史會如何發展，當然是未知數，而大家亦有不同的判斷，世界末日論亦大把人信。自己一向只會擔心眾人富貴自己閉翳，所以還是一直嘗試尋找大趨勢。何況只要合理控制風險，頂多是財富打個折扣，不會一貧如洗。新一年不如就樂觀一點，從世界的變遷中尋找機遇。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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