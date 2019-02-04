大健：派利是禮貌只「講內涵」？

大健在東方產經「名家筆陣」專欄表示，筆者在此先預祝各位讀者豬年身體健康！順順利利！為迎接新年，相信不少人都要做好準備，我說的是做好派利是和收利是的準備。在金融行業，利是相關的事情往往引起不少思考。



先說收利是，有些客人或公司之外的工作夥伴也會派利是，收與不收都往往成為思考題。有些相識多年的客人，也懂得規矩，真的意頭先行，金額不多，當然照收無誤。然而，有些未算深交的客人，卻大手筆的送上紅包，我自己反而會非常有戒心。



再說派利是，在中環，你也會見到不人外籍人士入鄉隨俗在新年派利是。有些人當然不太了解箇中文化，見人就派。雖說禮多人不怪，但我卻認為並非你周圍派利是，封封大牛就代表讓你來年政通人和。皆因你必須要留意公司外的老闆如何行事，你派得比他還要多，金額還要大，你又認為這是有禮還是無禮呢？



說到無禮，話說我曾在一家銀行工作，年初四CEO來到盤房派利是，事後CEO向盤房大佬投訴，說同事們沒有夾道歡迎。坦白說，你在交易時間大駕光臨，還是派20大元，你想如何受歡迎呢？

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