劉嘉晉：中國展覽市場有錢途

烏托邦資產管理合夥人劉嘉晉在東方產經「芬Man睇市」專欄表示，隨着近年宏觀經濟增長及中國不同行業發展，展覽市場亦迅速發展。中國展覽總面積由2013年的9,390萬平方米，增至2017年的14,020萬平方米，據預測，到2022年展覽行業總面積將突破2億平方米。同時，隨着展覽總面積增加及展覽整體素質不斷提升，近六年中國展覽行業的總收益年均複合增長率達10.5%。



根據中商產業研究院發布的《2018至2023年中國展覽行業市場情景研究報告》預計，到2022年中國展覽行業總收入將達8,263.3億元人民幣。



展望未來，展覽行業的展覽總面積及總收益預料保持穩定的上升動力。增長的主要驅動因素主要包括中國宏觀經濟及下游行業發展、政府支持、中國人的每年人均可支配收入及文化修養需求增加，還有就是互聯網網絡發展有助展覽的廣告及宣傳渠道。



筆克遠東(00752)上月公布去年全年業績，收益再創新高，為46.31億元，按年增16.4%，基本每股盈利22.01仙，派末期息9仙，全年共派息每股13.5仙。集團收益增長，歸因於筆克+策略行之有效。在整個年度內，全球貿易緊張局勢持續升溫，金融環境亦日漸緊縮，筆克+策略正好成功紓緩相關連鎖效應。



另外，集團繼續在亞洲地區尋求新設施管理機遇，將於緬甸投資、設計建設及管理仰光會展中心，該全新場館設有1萬平方米展覽空間，有望成為新的增長亮點。現時集團於37個城市設有44個永久辦事處，並且會繼續拓展環球業務，尤其看重大中華區市場。



筆者相信，筆克的全球網絡營運模式可保持靈活的優勢，各地辦事處以不同規模運作能更有效應對不斷變化的市場需求。未來主業務持續增長，現價吸引，中線目標價3.5元。



烏托邦資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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