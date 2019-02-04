羅尚沛：A股紅盤機會高唱入雲

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指1月份雖然開局脫腳，但憑藉堅毅意志，在沒有甚麼新的利好因素下，出其不意地升了近3,000點，與2018年1月大牛市行情不遑多讓。那恒指初四啟市開紅盤機會高不高？這點不用花太多時間去想，就算港股開門紅，估計也升不了多少。倒不如花點想像力去估計A股在2月11日復市開紅的機會，值博率反而更高。



今年A股開門紅的機會，筆者估計超過八成。原因有二；其一是A股在中證監新主席易會滿上場、中美貿易談判得到重大進展、十部委連環發功提振內需的背景下，竟然落後於人，滬綜指只能守住低位卻又收復不了熔斷底。輸人不輸陣，A股趁過年反超前，值得期盼。



其二是注意到中港兩地的資金流變化，有些內地資金在過年前已部署好左右逢源，先攻港股，再在A股下一城。現在港股已返回28,000點水平，上望空間有限，只要留意住當初四香港復市而A股仍在休假這段期間，只要港股成交仍高，外圍又沒有太大風起雲湧的話，這些轉戰港股的內地資金，是極有可能轉回A股博紅盤的。



當然，放假期間如果有任何風吹草動，紅盤隨時變黑。期間除了拜年講恭喜發財之外，持倉過年的務必要注意幾點：一、過年的消費市道不要太差，否則PMI再多一個月低於50，經濟衰退憂慮又會增加。



二是中美貿易會談在劉鶴訪美後氣氛轉好，一切期待3月習特會取得階段性勝利，期間特朗普如果忽然又反一反面，陰溝翻船危機感增加，也會削弱A股開紅盤的機會。第三、A股最近爆雷事件已近尾聲，惟望其他雷可以大步檻過，要爆都等3月先爆。因為經過今年美麗的1月，希望2月不會與去年一樣，在滿心期待下打回原形。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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