陳政深：新股短線具投資價值

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，陳政深：港股上周未能收於28,000點之上，技術而言，恒指阻力不小，去年指數於1月見高位33,484點，反覆跌至10月全年低位24,541點，其反彈0.382位置正是27,900點左右水平；而去年10月份頂位為28,100點左右位置，與前者正正為指數構成阻力區間。



再加上於28,200至29,000點之間，有一段累積數月之蟹貨區，恒指如須更上一層，須有更大動力推進。儘管過年後港股預料仍可維持強勢，但仍需時突破，因此部署上，投資者不妨將焦點放於新股市場上。



電子交易集團(08036)上周開始招股，本周五中午截飛。市場消息指，幾家主力新股的證券行，首日已錄得逾19倍的公開發售超額認購。翻查資料，電子交易集團原來絕非泛泛之輩，主席陳立德為高盛前執行董事，二十多年前負責成立亞洲股票衍生工具業務，專責發展股票衍生工具之全球買賣及風險管理系統。



公司的股東背景同樣雄厚，集中投資金融科技行業、由招商銀行(03968)前行長馬蔚華出任董事長的FDT，為股份的基石投資者，並有半年禁售期年。



集團的業務模式，主要是透過提供解決方案，收取安裝費及服務月費，主要服務對象為B組及C組經紀，對上年度收益為4,870萬元。投資者不妨參考前年內地恒生電子收購本港服務供應商「大智慧」的交易，後者業務跟電子交易集團相若，其年收入約8,500萬元，當時51%股權作價3.67億元人民幣；而以上招股價上限推算，電子交易集團是次上市市值約4億元，作價仍然偏低，對投資者而言，有一定投資價值。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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