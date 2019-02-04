鑫濤：美元轉勢　候高做淡

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，有報道指，去年美匯指數累升近5%，創三年來最大的一年升幅。但今年美匯指數能否有力再升，卻是一大疑問。原因是美國的加息周期隨着聯儲局近期不斷放鴿，已接近尾聲，加上市場預期今年美國企業盈利增長將會下降，配合歐美兩大央行的政策不再背馳，因此筆者相信美匯指數今年的升勢將無以為繼。



美元整體走勢，有較大機會如市場上一些貨幣分析師所料般，可以抹去去年所有升幅，結果屆時與美元走勢呈反方向發展的非美貨幣以至環球股市，在今年的表現可看高一線。



去年底，有外電曾向超逾60位貨幣分析師作出調查，調查顯示他們普遍預期因為美國債息孳息曲線部分倒掛，或預示今年美國經濟增長將會放緩，得出結果是今年內美匯指數將有5%下跌空間。倘若以去年美匯指數的96.12收市價計，下跌5%即可以到達91.31水平，這已明顯低於去年92.25開市價，換言之，即可以把美元去年的所有升幅「嘔凸」。



美匯指數自去年12月14日高見97.71後，便在日線圖上以雙頂的不利形態見頂回落，到1月10日已經大幅下挫至95.01低位，較上述高位跌去接近3%。幸而在95整數心理位獲得明顯支持並大幅反彈，但可惜反彈至50天線附近又再遇上龐大沽售壓力，並且再次重拾大弱勢。



上周四美匯一度略為跌穿200天線(95.29)的重要支持，一度低見95.15，此低位十分接近1月的95.01重要低位支持。目前美匯指數在200天線及95整數心理位附近已見獲得明顯支持。由於200天線的斜率(slope)仍在上升中，加上周四跌穿200天線後卻出現假突破及已明顯反彈高收，並在收市時更呈錘頭利好形態，所以本周美匯指數將繼續作出短線反彈。



但要留意，在基本面並不配合下，美匯指數較長線的走勢卻不易再次大幅上升，所以投資者反而可以待美元明顯反彈時，採候高沽出的策略，博美匯隨後順利向下跌穿200天線支持及95整數心理位及展開更深的下跌浪。



倘若本周美匯指數一如預期順利向上繼續作出短線反彈，本周標指期貨將有極高機會在上周四及周五受制於100天線阻力(2,710點)後向下作出較深的調整。若調整近月升幅的23.6%，目標可見2,622點。若周一收市前已見跌至5天線(上周五為2,678點)以下，配合美匯繼續反彈，短線可順勢建立標指期貨淡倉。

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