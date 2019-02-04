周樂樂：A股勢強　反彈有望延續

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，過去一周，雖然臨近春節假期，但重大消息層出不窮。在經濟衰退壓力下，各方都意圖力挽狂瀾。受此影響，績優股為主的上證50、滬深300繼續強勢，分別上漲2.38%、1.98%；受業績暴雷影響，中小板和創業板則巨幅波動，先跌後漲，分別累計下跌1.19%及1.92%。



板塊表現方面也體現了業績的分化，最強五大行業分別是家電、銀行、房地產、非銀金融、食品飲料；最弱五大行業分別是媒體、通訊、綜合、有色金屬、紡織服裝。



市場消息方面，重大利好消息接連出現，且多數具有逆轉2018年悲觀預期的重大作用。首先，易會滿上任中證監主席後，接連出台利好政策，擬取消「平倉線」不得低於130%的統一限制，發布科創板規則等，對資本市場的呵護與改革預計在人事任免落定後加速落地。



其次，中美貿易談判取得重大進展，雙方即將進行新一輪磋商，且特朗普宣稱「我們將達成一項前所未有的貿易協定」；而聯儲局也超預期暗示終止加息進程。這些變化都預示了長期基本面因素面臨重大拐點。



唯一的利空因素是，具有嚴重財務造假嫌疑的公司紛紛業績暴雷，巨額虧損。這一度導致中小板和創業板暴跌，但指數也在連續3年下跌後，看到市場生態拐點的曙光。商譽減值出清、更嚴格的上市公司以及市場監管，讓投資者看到了中國上市公司迎來「真成長」的希望。



經濟數據方面，中國1月官方製造業PMI為49.5，但財新製造業PMI僅有48.3，這顯示中國宏觀經濟繼續收縮，且更多反映中小企業以及民營企業的財新製造業PMI絕對值以及下滑幅度都超預期，顯示中國經濟最有活力的中小企業以及民營企業的衰退壓力繼續加大。而且，財新服務業PMI也環比上月有所惡化，為53.6。總體看，預計1月份經濟數據將呈繼續惡化的趨勢。



那麼，政策從緊縮轉寬鬆的力度將有望繼續超預期。從去年經濟數據看，去槓桿以及聯儲局加息周期帶來的外部衝擊，形成強烈的緊縮效應，是經濟下行的直接原因。在聯儲局即將結束加息周期之下，中國貨幣政策有望超預期寬鬆。預計1月份的信貸數據將超預期，M1/M2/社融等將顯著改善。



隨着中美貿易戰等長期基本面變量迎來拐點，財務數據的暴雷有望呈利空出盡效應。那麼在刺激政策呵護下，隨着市場信心的恢復，2019年股市有望走出2018年的鏡像。在春季躁動效應下，此輪反彈有望繼續延續。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)



─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

