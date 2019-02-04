福森藥業注資醫藥產品研發項目公司

福森藥業(01652)公布，於2019年2月1日，公司全資附屬公司衡盛、目標公司與契諾人訂立注資協議。據此，衡盛同意以現金注資方式向目標公司注資2,600萬元人民幣(下同)。

注資完成後，目標公司將由契諾人及衡盛各持50%權益。



目標公司北京三也明明醫藥科技有限公司於中國成立，在醫療領域從事醫藥產品研發項目，涵蓋糖尿病控制、心血管系統及抗感染等範疇。



董事相信，透過注資目標公司的策略性投資可令集團得以(1)縮短研發周期；(2)擴大及豐富集團現有產品組合及渠道，及時回應市場需求；及(3)通過善用其於有關醫藥範疇的品牌知名度、類似的目標客戶，以及豐富的營銷及銷售該等醫藥產品經驗達致協同效應。



集團計劃透過目標公司在其取得相關生產許可後開展該等醫藥產品的生產及銷售。

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