【市前重點睇】美匯企95.6　油價逼近63美元

●美匯指數於95.6水平上落，港匯企7.846，離岸人民幣(CNH)低見6.7599，圓匯跌至109.4，歐元企1.145，英鎊回落至1.307。金價企1,317美元。布油高見62.95美元，紐油漲至55.19美元。道指期貨偏軟。



●白宮經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普對中美達成貿易協議的前景感到樂觀。

-美國民主黨高層促財長姆紐欽與中國貿易談判時保持強硬立場。

-中儲糧集團公布，在前期分批採購數百萬噸美國大豆的基礎上，近日又採購了上百萬噸美國大豆。



●道指上周五(1日)收報25,063點，升64點或0.26%；標指收報2,706點，升2點或0.09%；納指收報7,263點，跌17點或0.25%。 https://bit.ly/2Gm5IZR



●港股ADR指數上周五收報27,902點，跌28點。 https://bit.ly/2DQjm5X



●美國10年期國債孳息率上周五升5.5個點子，報2.6842厘。



●美國1月製造業意外加速擴張。 https://bit.ly/2D6jjkF



●衰退真的近了？美失業率升至4%連升兩個月。 https://bit.ly/2GkAv9B



-美1月非農職位增長30.4萬，近1年最勁。 https://bit.ly/2MQULRq

-【深度解構】為何聯儲「放鴿」反預示今年更大鑊？ https://bit.ly/2t2bGar



●紐約期油上周五收報每桶55.26美元，升1.47美元或2.73%。布蘭特期油收報每桶62.75美元，升1.91美元或3.14%。 https://bit.ly/2S7WSWQ

-石油輸出國組織1月份原油產量創下兩年來最大降幅，沙特減產力度超過承諾水平。



●紐約4月期金上周五收報每安士1,322.1美元，跌3.1美元或0.2%。



●英國富時100指數上周五收報7,020點，升51點或0.74%；法國CAC指數收報5,019點，升26點或0.53%；德國DAX指數收報11,180點，升7點或0.07%。 https://bit.ly/2WANzNC



●英國首相發言人表示，英國將要求歐盟重談脫歐協議，尋求歐盟對該協議作出具有法律約束力的修改。



●德國內政部發言人透露，華為將在5G網絡發揮怎樣的作用仍在討論之中。



●人行新設宏觀審慎管理局，建立宏觀審慎政策框架和基本制度，以及系統重要性金融機構評估、識別和處置機制。該管理局也將牽頭外匯市場宏觀審慎管理，研究、評估人民幣匯率政策；牽頭提出人民幣資本項目可兌換政策建議。



●中國1月財新服務業PMI回落至53.6。 https://bit.ly/2MLeQZ5



●渾水揚言續沽空宏利金融。 https://bit.ly/2Bbyc5h



●港交所史美倫：力推第二上市，新股未列互聯互通議題。 https://bit.ly/2DR7T5Z



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