亞洲股市：日股升幅不足百點　索尼挫逾8%

美股上日收市個別發展；亞洲股市普遍向好。日本日經225指數早段升82點或0.4%，報20,870點。



板塊方面，能源及公用事業股齊漲逾2%，金融股升1.8%。個股方面，富士電機抽升4%，衛采醫藥、光洋精工及東急不動產均升逾2%。



日立製作所將全年淨收入預測提高80%，股價揚升4.5%。



電信公司Docomo升0.3%。里昂證券將其評級由「跑輸大市」調升至「跑嬴大市」。



豐田汽車、日產汽車及本田汽車一併公布1月份美國銷售量數字，按年分別跌6.6%、跌18.5%及升1.5%。3公司股價各升1%、升0.3%及跌2.7%。另外，日產汽車決定擱置在英國生產新款X-Trail SUV的計劃。



Sony(索尼)股價一度挫逾8%，創2016年6月以來最大跌幅。受累遊戲業務表現，公司下調本財年銷售預期。



澳洲悉尼普通股指數升28點或0.4%，報5,963點。板塊方面，能源及通訊服務股皆升逾1%。個股中，Alliance礦物資產及梅特羅礦業齊升3%。



韓股因假期休市。

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