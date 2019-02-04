日產擱置在英國生產新款X-Trail SUV計劃

外媒報道，日產汽車決定擱置在英國生產新款X-Trail SUV的計劃，但對下一代Juke和Qashqai車型的投資計劃則未受影響。



與此同時，歐盟和日本日前簽署一項自由貿易協定，當中包括承諾取消日本進口汽車10%的關稅。日產透露，增加了對未來歐洲汽車的新動力系統和技術的投資，因此決定通過整合X-Trail的生產，優化其在歐洲的投資。



英國於2016年6月投票決定退出歐盟4個月後，日產宣布將在英國製造新的X-Trail計劃，並承諾維持該工廠約7,000個工作崗位，惟隨着英國與歐盟關係持續的不確定性增加，該公司歐洲區主席Gianluca de Ficchy炮轟英國，令公司難以做好未來計劃。



分析指，日產的舉動無疑對英國汽車行業造成挫折。



據報，由於擔心英國「硬脫歐」，汽車製造商推遲對機械及工廠的升級決定，導致該行業去年投資下跌46%。







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