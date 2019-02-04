美對馬杜羅出「撒手鐧」　禁止委國石油交易使用美國金融系統

外電報道，美國加大對委內瑞拉總統馬杜羅施壓迫令其下台。美國財政部網站發布最新措施，從4月底開始，委內瑞拉國有石油公司(PDVSA)及其客戶將被禁止使用美國金融系統。

制裁可能對構成委內瑞拉經濟命脈的石油出口產生更廣泛的影響。



公告表示，任何與PDVSA或者其擁有控股權實體的交易，如果涉及美國公民或通過美國金融系統，必須在4月28日之前結束；為非美國公司工作的美國人必須在3月29日前停止與PDVSA開展業務。



Holman Fenwick Willan律師事務所合伙人Daniel Martin表示，考慮到石油以美元計價，美國的銀行料將拒絕所有相關交易。



美國已經宣布將禁止進口委內瑞拉原油，也禁止企業向委內瑞拉出售用於保證該國原油管道暢通的輕油。



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