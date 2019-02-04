美國告別加息？專家指不考慮通脹是「極大的誤判」

外電報道，富蘭克林鄧普頓固定收益集團首席投資官Sonal Desai表示，市場假設聯儲局今年完全不會加息是「極大的誤判」；並預測今年至少會加息兩次，因為決策者要應對薪資上升推高通脹的風險。



她指出，美國勞動力市場非常強勁，開始推動工資上升，同時強勁的消費使企業掌握了定價權。全世界似乎都在考慮美國經濟衰退，而沒有考慮通貨膨脹。



上周五數據顯示1月份美國工資增速放緩，而且政府停擺造成了失業率上升，支持了暫停加息的陣營。



Desai承認政府停擺會削弱1季度經濟增速，但這些產出會轉移到2季度數據中。總體而言，她認為2019年經濟增速會較去年放緩，但仍高於潛在水平。除非有重大的外部衝擊，否則經濟衰退威脅並非迫在眉睫。



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