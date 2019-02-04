異動股：蝕讓啟德地兼發盈警　香港國際建投挫近8%

香港國際建投(00687)蝕讓啟德地兼發盈警，股價復牌下挫近8%，至2.2港元。



海航集團旗下香港國際建投持有的啟德發展區(新九龍內地段6563號)住宅地皮，連貸款以逾68.89億元轉售予會德豐地產，較2017年3月的74.405億元中標價低約7%；相對於出售地皮的實際價格，帳面蝕逾5億元。



香港國際建投指出，全球近期不穩定的市況及香港普遍轉弱的物業價格及交易量，導致香港物業發展業務前景有愈來愈多不確定因素。



該公司同時發盈警，預期截至2018年底止年度溢利將大減，主要是為發展中物業作減值準備約4.5億元，且預期將自今次交易事項錄得稅前虧損約7.4億元，並於今年12月底止年度的業績確認。

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