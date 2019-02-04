新iPhone SE變身「M字額」設計？

隨着Apple早前於官網減價促銷iPhone SE，市場揣測公司將推出新一代iPhone SE。



外媒報道，新iPhone SE屏幕將變為「M字額」設計，有機會採用iPhone XR的Liquid Retina屏幕，屏佔比擴大至4.2吋，並不設Home鍵，內置3GB儲存空間，支援無線充電，後置單攝鏡頭，不設人臉識別功能。



不過有分析指出，基於價格所限，新iPhone SE難以採用「M字額」設計，預計升級亦有限。加上自2017年起便屢傳Apple將推出新iPhone SE，但至今仍未公開類似機型的消息，由於預期公司有可能推出iTouch的新品，或令新iPhone SE的推出更加渺茫。



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