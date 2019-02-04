【即市分析】消費股食胡過肥年

今日(周一)年三十港股得半日市，而明天就係農曆新年，加上獲國策眷顧下，近期消費相關股持續受捧。食品股如萬洲國際(00288)、康師傅(00322)及中國旺旺(00151)股價上周初現突破。家電股表現更強，以上周五收市價計，海信家電(00921)、創維數碼(00751)、TCL電子(01070)及海爾電器(01169)年內已分別累升45%、42%、26%及18%。



受內需疲弱、市場競爭激烈以及中美貿易戰等因素困擾，家電行業持續低迷，中央今年初隨即推出多個政策促進消費。發改委部署推家電下鄉及汽車下鄉政策，工信部亦稱將開展彩電「汰舊換優」活動，兩大舉措均有利促進家電消費。



不過，值得留意的是，相關股份短線升幅已多，或已相當程度反映市場的利好憧憬，加上消費旺季已過，炒作概念未必可持續，有胡要識食！



另外，部分新經濟股亦受惠消費氣氛改善帶動，例如食正外賣需求的美團點評(03690)、主打網上旅遊業務的同程藝龍(00780)，以及受惠家電國策的小米集團(01810)，上周整個星期分別累升12%、10%及3%，表現唔錯。



當中筆者較看好具騰訊概念的同程藝龍，勝在股價上方無蟹貨，兼且可迎合內地旅遊業發展及需求，近日該股亦獲多間大行唱好，上月中所設之目標價14元已順利達標，下站可睇18元，跌穿14元嚴守止蝕。

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