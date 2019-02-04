【瑞銀推介】投資氣氛轉好　留意港交所認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事林嘉麗：本周有不少利好消息刺激大市上揚，先有聯儲局放鴿，然後中證監頒布計劃，引導外資及券商資金流入股市，港股上周升穿28,000點更曾高見28,193點，見5個月的高位，而港股過去1個月呈一浪高於一浪的走勢。



大市氣氛向好，自然利好香港交易所，其過去兩周穩守240港元水平，今年1月大市日均成交有880億元，上周四(1月31日)更見逾1,000億元之上。



如投資者看好港交所，可留意認購證(27871)，行使價250.2元，2019年6月到期，有效槓桿約8.9倍。進取選擇，可留意牛證(64215)，收回價238元，2019年9月到期，有效槓桿約28倍。



如投資者看好恒指，可留意認購證(28286)，行使價28,800點，2019年5月到期，有效槓桿約14倍。進取選擇，牛證(65877)，收回價27,569點，2021年2月到期，有效槓桿約64倍。



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