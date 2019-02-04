貓眼娛樂CEO以騰訊自勉　市場終會認識公司價值

內地互聯網娛樂服務平台貓眼娛樂(01896)年卅(4日)掛牌，且為狗年最後一隻新股，惟股價潛水。執行董事兼首席執行官鄭志昊稱，不擔心短期市場波動，並注重長遠創造價值。



他表示，3年前公司只有互聯網售票業務，是行內的其中一個持份者，但現已發展成行業、數據服務等的領頭者，期望能成為一個超級娛樂平台。



他指出，騰訊(00700)上市時亦沒有10億美元的估值，強調應將眼光放遠，如公司專注於自身業務，市場會慢慢認識其價值。



公司是次引入小米(01810)、IMAX等基礎投資者。鄭指，與合作夥伴在營銷、內容創作、科技及服務等領域上有合作。



至於有否扭虧為盈的時間表，他認為，公司在不久將來公布季度業績，股東屆時會看到成績單。



騰訊及美團點評(03690)是其上市前投資者，分別持股約14.05%及7.39%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

