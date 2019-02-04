m18講場：「獅子行」向逾2萬名香港員工派500元利是

「獅子行」滙豐銀行喺(今日)大年三十宣布，香港員工人人派500元電子利是，據了解，有成2萬名員工人人有份，大家可以過一個肥豬年！



今朝晨咁早，滙豐員工就收到香港區行政總裁施穎茵(Diana Cesar)send出嚟嘅內部電郵，講到完結咗一個好豐收嘅2018年，對各員工表現好滿意，決定派500元大利是。只要喺2月8日星期五屬於香港區嘅在職員工，都可以拎到。



大部分員工會喺明天2月5號即係年初一，可以喺出糧戶口拎到呢封利是。所有香港員工，即係包括長期僱員、長期兼職僱員、合約僱員、時薪兼職僱員，以及在港發薪嘅海外派遣僱員。



查實農曆新年之後無耐，滙豐控股(00005)就會派2018年全年成績表。香港區一直作為集團嘅重要增長引擎，今次派利是咁大手筆，相信香港區舊年嘅成績都幾掂！



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