華爾街大行游說可以沽空A股等多項措施

外電報道，隨着內地股市在全球投資組合中的比重不斷增加，華爾街大行正游說中國監管機構進行改革，其中包括可以通過中港的互聯互通機制來沽空A股。



法國興業銀行表示，包括法興在內的多家銀行尋求放寬內地上市股票融券限制。



消息人士透露，花旗和摩根士丹利也在推動包括股票互通機制下的大宗交易清算、公眾假日期間減少暫停股票互通交易在內的多項措施。



亞洲證券業與金融市場協會股票主管Lyndon Chao正在安排與監管機構和交易所討論這些提議的會議。他表示，中國官員們知曉這些提議措施有助吸引更多外資參與內地市場。市場去年專注為MSCI全球指數納入A股做準備，今年專注例如沽空等機制，以助降低外資在A股市場交易的難度和風險。



中國證監會1月31日發布放寬QFII和RQFII制度的徵求意見稿。提議措施部分源自香港交易所1月份結束的諮詢。消息人士表示，意見包括擴大融券標的股票範圍。





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