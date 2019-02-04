【高盛推介】狗年最後交易日　留意恒指牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(1日)個別發展。中美雙方上周舉行新一輪貿易談判，中方表示將有力度地擴大自美農產品、能源產品、工業製成品、服務產品進口，並於上周五購買至少100萬噸美國大豆。而美國白宮經濟顧問庫德洛受訪時指中美貿易談判氣氛良好。



恒指上周五微跌12點，周一(4日)開市跌55點後反彈。觀察上周五恒指牛熊證資金流向，可見資金轉向部署牛證，錄得約3,630萬元資金流入。而熊證則繼續錄得資金流入，有約1,330萬元，相對較上周五少。認股證方面，上周五亦見資金轉向部署認購證，錄得約390萬元資金流入。而認沽證則於過去14個交易日皆錄得資金流入，合共高達2.55億元。



投資者如計劃部署牛證，宜留意街貨較低的產品，當中可留意周一新上市的恒指牛證(66584)，收回價27,684點，行使價27,584點，換股比率10,000，槓桿比率82.3倍，收回價與現價有約300點差距，為市場上所有牛證中最貼價及槓桿最高的選擇。



以及可留意收回價稍遠，在27,250至27,500點附近，同是周一新上市的恒指牛證(66588)，及低街貨的牛證(66055)及牛證(66060)，皆為相近收回價牛證中槓桿最高的選擇。牛證66588，收回價27,518點，行使價27,418點，換股比率10,000，槓桿比率57.1倍。牛證66055，收回價27,418點，行使價27,318點，換股比率10,000，槓桿比率51.8倍。牛證66060，收回價27,268點，行使價27,168點，換股比率10,000，槓桿比率41.8倍。



投資者如計劃部署熊證，亦宜留意街貨較低的產品，當中可留意周一新上市的恒指熊證(66595)，為市場上所有熊證中最貼價及槓桿最高的選擇。以及可留意收回價稍遠，在28,350至28,450點附近的熊證(63108)及熊證(63981)，皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。熊證66595，收回價28,078點，行使價28,178點，換股比率10,000，槓桿比率100.0倍。熊證63108，收回價28,328點，行使價28,428點，換股比率10,000，槓桿比率53.8倍。熊證63981，收回價28,428點，行使價28,528點，換股比率10,000，槓桿比率44.4倍。



投資者如計劃部署認股證，由於周一只有半日市，以及周二(5日)開始為期3日的農曆新年假期，因此宜多加留意時間值對產品的影響，以及留意外圍市況。



投資者如計劃部署認購證，可留意價外幅度約3.4%，年期約兩個月的購證(12280)，行使價28,938點，2019年3月28日到期，實際槓桿24.9倍，為低面值兼低街貨、類近條款的5隻產品中，槓桿最高的選擇。



相反，投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約4%，年期約3個月的沽證(22161)，行使價26,868點，2019年4月29日到期，實際槓桿15.1倍，為較貼價兼中年期、類近條款的7隻產品中，槓桿最高的選擇。



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認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。



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