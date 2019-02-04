【高盛推介】好淡部署追蹤騰訊購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股在旗下遊戲再次獲發版號刺激下，自上周二(1月29日)起連升4日，累計升約1.9%，當中上周四及周五(1月31及2月1日)更在350港元附近爭持。惟周一(2月4日)則高開約0.3%後隨即倒跌。



觀察個股認股證資金流向，可見近期認購證及認沽證皆獲資金留意，當中認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約3,720萬元，而認沽證則於過去5個交易日共錄得約3,180萬元資金流入，皆為同期最多資金流入的個股相關資產。



由於港股周一只有半日市，周二(2月5日)將開始為期3日的農曆新年假期，而外圍市場仍然運作，因此投資者在計劃部署時宜多加留意。



觀察近期認購證資金需求，可見最受歡迎的條款集中於370元附近行使價的產品。投資者如看好，可留意價外幅度約7%，年期約4個月的騰訊購證(16488)，行使價370.2元，2019年5月30日到期，實際槓桿9.6倍，為活躍條款產品中，槓桿最高的選擇。



相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約6%，年期約4個月的沽證(22432)，行使價324.8元，2019年6月03日到期，實際槓桿8.2倍，為行使價320至350元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高的選擇。



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認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。



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