人民幣Hibor：隔夜息降至1.9厘 CNH企6.77
2019年02月04日 11:51
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(法新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌穿2厘，回落至1.93厘，1星期拆息升至1.99厘，2星期至3個月拆息為2.10至2.92厘，6至12個月拆息報3.23至3.55厘。
4/2/2019
隔夜 1.93133厘
1星期 1.99800厘
2星期 2.10833厘
1個月 2.36867厘
2個月 2.69467厘
3個月 2.92567厘
6個月 3.23267厘
12個月 3.55267厘
1/2/2019
隔夜 2.12100厘
1星期 1.94003厘
2星期 2.11267厘
1個月 2.39833厘
2個月 2.77367厘
3個月 3.01833厘
6個月 3.30133厘
12個月 3.58733厘
人民幣兌美元下跌，離岸人民幣(CNH)由6.7439，急回至6.7781，最新報6.7773。
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