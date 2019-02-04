人民幣Hibor：隔夜息降至1.9厘　CNH企6.77

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌穿2厘，回落至1.93厘，1星期拆息升至1.99厘，2星期至3個月拆息為2.10至2.92厘，6至12個月拆息報3.23至3.55厘。



4/2/2019

隔夜 1.93133厘

1星期 1.99800厘

2星期 2.10833厘

1個月 2.36867厘

2個月 2.69467厘

3個月 2.92567厘

6個月 3.23267厘

12個月 3.55267厘



1/2/2019

隔夜 2.12100厘

1星期 1.94003厘

2星期 2.11267厘

1個月 2.39833厘

2個月 2.77367厘

3個月 3.01833厘

6個月 3.30133厘

12個月 3.58733厘



人民幣兌美元下跌，離岸人民幣(CNH)由6.7439，急回至6.7781，最新報6.7773。

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