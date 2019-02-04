Mount Nicholson錄首宗二手成交　涉近5億元

山頂Mount Nicholson錄首宗二手買賣登記。土地註冊處資料顯示，屋苑一個中層B單位，以4.9億港元售出，新買家為彩益投資有限公司(Amazing Earnings Investments Limited)。



上址為富星投資有限公司於2016年11月以近3.17億元購入，期內升值約55%或逾1.7億元。由於原業主持貨不足3年，若交易並非內部轉讓，則須付樓價10%額外印花稅，涉及4,900萬元。



不過，是次交易買賣雙方均為海外公司，因此未能得知董事資料，故亦有機會屬內部轉讓個案。



該單位實用面積4,289方呎，現時實用呎價約11.4萬元。



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