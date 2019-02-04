【市後重點睇】CNH跌至6.778　紐油見55美元

●美匯指數稍升至95.6水平，港匯企7.844，離岸人民幣(CNH)跌至6.778，圓匯企109.5，歐元跌至1.145，英鎊企1.307。金價低見1,313美元。布油企62.9美元，紐油升至55.3美元。道指期貨升不足50點。



●港股於狗年最後一個交易日半日市，恒生指數收報27,990點，升59點或0.21%；狗年累瀉3,125點。 https://bit.ly/2MLR6UN

-獲溢價提全購，格林國際曾飆1.8倍。 https://bit.ly/2GlCSsD

-蝕讓啟德地兼發盈警，香港國際建投挫近8%。 https://bit.ly/2UD4rSg

-中國之信停牌，涉內幕消息。 https://bit.ly/2G90OA6



●【新股專輯】

-貓眼娛樂首掛潛水1%。 https://bit.ly/2WExiY5

-貓眼娛樂CEO以騰訊自勉，市場終會認識公司價值。 https://bit.ly/2BjU52c

-m18講場：狗年壓軸登場上市新股係... https://bit.ly/2DgTIpB



●【港股格局】

-李偉傑料短期跌至27,300點整固。 https://bit.ly/2UC0yg8

-林家亨建議先食胡，輕鬆過新年。 https://bit.ly/2DRE5GA



●【即市分析】

-工行炒上好合理。 https://bit.ly/2D20GOM

-消費股食胡過肥年。 https://bit.ly/2BsJwKz

-假前減倉輕鬆過年。 https://bit.ly/2D6IqUy



●亞洲股市：日股半日升近百點。 https://bit.ly/2t7VF2B



●美對馬杜羅出「撒手鐧」，禁止委國石油交易使用美國金融系統。 https://bit.ly/2DSeNYK



●美國告別加息？專家指不考慮通脹是「極大的誤判」。 https://bit.ly/2TwiMzu



●南蘇丹以石油換中國貸款。 https://bit.ly/2UCiLtZ



●德銀旗下DWS去年撤資總規模逾220億歐元。 https://bit.ly/2UDtFQ9



●日產擱置在英國生產新款X-Trail SUV計劃。 https://bit.ly/2Tw5fYH



●華爾街大行游說可以沽空A股等多項措施。 https://bit.ly/2RDGQPc



●滬深股市今起休市，下周一(11日)復市。



●去年地區社會融資規模增量，粵浙京分列冠亞季。 https://bit.ly/2S5eXog



●新iPhone SE變身「M字額」設計？ https://bit.ly/2WGHpeL



●m18講場：「獅子行」向逾2萬名香港員工派500元利是。 https://bit.ly/2Bggo9e



●港元拆息︰隔夜息重上1厘，報1.14厘。 https://bit.ly/2WFd6FB



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