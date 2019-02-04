樓價UPDATES：新界納米戶唔使400萬「上車」

臨近歲晚，各區二手買賣均見放緩，惟銀碼較細的新界區相對活躍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●北角海璇錄得租務成交，其中5A座中層A室，實用面積364方呎，屬一房間隔，向西北望海景。業主以3萬港元將單位租出，平均呎租82元。



●鰂魚涌太古城翠榕閣極高層C室，實用面積897方呎，屬三房一套間隔，向東南開揚景。業主於去年11月初放租，叫租4.1萬元，最終減6,000元、以3.5萬元租出，平均呎租39元。



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九龍區



●將軍澳富康花園5座中層C室，實用面積592方呎，採三房一套間隔，單位座向北方望內園景，最新以綠表價568萬元成交，實用呎價9,595元。



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新界區



●沙田翠華花園A座中層5室，實用面積215方呎，議價後以385萬元易手，實用呎價17,907元。



●沙田第一城21座中層E室，實用面積451方呎，屬三房間隔，日前議價後以692萬元沽，實用呎價15,344元。



●馬鞍山觀瀾雅軒錄6座高層B室易手，實用面積602方呎，屬三房連套房間隔，早前開價約900萬元，議價後減價80萬元，以820萬元易手，實用呎價13,621元。



●粉嶺花都廣場8座中層A室，實用面積391方呎，屬兩房間隔，放盤時開價538萬元，經議價後以518萬元獲承接，實用呎價13,248元。



●粉嶺御庭軒6座高層H室，實用面積423方呎，兩房間隔，外望享開揚遠景。原業主叫價550萬元，議價後減價7萬元，以543萬元完成交易，實用呎價12,837元。



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