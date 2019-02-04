首創鉅大(01329)公布，相比於截至2017年12月31日錄得純利約1.13億元人民幣(下同)，預期2018年度同期錄得淨虧損不超過2億元。



業績轉盈為虧，主因包括：(1)2018年未如2017年錄得包括2017年南昌奧特萊斯項目獲得政府開業補貼，以及湖州項目政府回購土地使用權收益在內的一次性其他收入共計約1.91億元；(2)因2018年新增3個項目開業，以及開業初期項目持續推廣投入，全年管理費用(如招聘及人力費用)和銷售及營銷費用(如廣告費用)按年各大增87%及62%；以及(3)因公司在2018年為項目後續開發建設資本支出，提供充裕的流動性而積極開展各種融資活動，導致財務費用按年增約90%，預計未來幾年將有更多奧特萊斯項目開發建設、籌備開業或是處於開業初期，故上述(2)及(3)原因，導致歸屬於公司擁有人利潤下降趨勢預計會延續。



集團又預計，期內歸屬於公司擁有人淨利潤將會錄得較大跌幅，但收入及毛利按年分別增139%及80%。而整體營運及財務狀況仍健全及良好。



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