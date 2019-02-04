投資基金公會：撐股票交易實名制　不擔心影響競爭力

對於股票交易擬擴至全面推行「實名制」，香港投資基金公會主席黃王慈明表示支持，該會亦有向香港證監會提交意見，但仍要更多細節才知道如何推行。現時「實名制」只用於滬深港通。



她指，中國已實行實名制，並高透明度的監管，有效知道各基金交易活動，但香港容許基金管理公司有彈性買賣，在中港監管存有差異下，或出現監管套利，又不擔心實名制會影響本港競爭力。



對於香港交易所主席史美倫指市場改革時，修例需時太長，影響效率。黃王慈明指，市場改革問題非在於修例時間的長短，而是監管機構對修例有所猶豫，傾向在現有條例下「小修小補」，窒礙市場的發展。



另外，隨着內地A股愈趨成熟，亦被納入國際指數。該會期望能把A股納入可供香港強積金(MPF)投資的「核准港外證券交易所名單」之中，讓投資者可進行強積金多元化配置。



市傳擬利用中港兩地基金互認的安排，完全實行ETF(交易所買賣基金)互聯互通機制。她認為，基金互認制度有許多制肘，包括審批慢、50%銷售限制等，反而希望以股票形式推行。



該會反對同股不同權(WVR)企業來港上市。她表示，WVR有結構性缺陷，而現行的WVR不設有時間限制的日落條款，故企業可以永遠存在，認為企業版WVR不急於推行。



現時個人持有WVR並不設有時間限制，只在個人股東辭任董事、去世或轉讓股權，其特殊股份才自動變回「一股一票」。不過，企業股東的情況則截然不同，由於企業「不會死」。若設有時限的「日落條款」，即在某一段時間過後就不能再享有WVR股份的權利。



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