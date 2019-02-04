樓價UPDATES：嘉湖狗年最後一個周末錄5宗成交

二手市況未見受新春氣氛影響，狗年最後一個周末，細價指標天水圍嘉湖山莊共錄5宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西灣河鯉景灣怡昌閣頂層兩房戶，屬電梯不到樓層，實用面積494方呎，業主以838萬元易手，實用呎價16,964元。



●鰂魚涌太古城盧山閣高層B室，實用面積約589方呎，為兩房間隔，以約1,120萬元成交，實用呎價約19,015元。



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九龍區



●將軍澳新寶城4座低層G室，實用面積約377方呎，屬兩房間隔，外望開揚景觀，區內客睇樓一次後僅考慮15分鐘即場還價，最終由叫價635萬減至600萬元承接，減價約35萬元或約6%，實用呎價約15,915元。



●西南九龍帝峯‧皇殿2座高層A室，四房間隔，實用面積約1,174方呎，業主以約65,000元放租1星期，議價後減價2,000元，獲租客以63,000元承租出，實用呎租約53.7元。



●奧運站維港灣1座低層D室，實用面積約647方呎，三房一套間隔。以1,050萬元獲承接，實用呎價約16,229元。屋苑上月錄得3宗二手買賣，平均實用呎價約19,074元。



●長沙灣碧海藍天6座低層F室，實用面積494方呎，屬兩房間隔，獲外區客承接換樓，成交價約810萬元，實用呎價約16,397元。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊於狗年最後一個周末，共錄得5宗成交，包括麗湖居6座高層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，剛以491萬元沽出，實用呎價11,009元。



●天水圍栢慧豪園及栢慧豪廷1月錄約14宗租務成交，平均實用呎租約24.2元，栢慧豪廷8座低層C室，實用面積502方呎，兩房間隔，日前以12,000元租出，實用呎租24元。



●青衣盈翠半島3座中層B室，三房套連儲物室間隔，外望海景，早於兩年前開價1,305萬元放售，近日終獲買家以1,320萬元承接，兩年間提價15萬或約1.1%，實用面積約772方呎計，折合呎價約17,098元。



●屯門豐景園4座中層8室，實用面積301方呎，兩房一廳間隔，租客以每月8,000元即睇即租，實用呎租26.6元。



●東涌東堤灣畔3座高層F室，實用面積803方呎，三房套房連工人房間隔，開價1,000萬元，近日議價至955萬元沽出，實用呎價11,893元，減幅約4.5%。



●屯門新屯門中心9座中層G室，實用面積455方呎，兩房一廳設計，區內客願預繳半年租金，業主即減租500元，以10,000元租出，實用呎租21.8元。



●元朗加州豪園聖哥拉徑雙號屋，實用面積1,347方呎，議價後以1,410萬元沽出，實用呎價10,468元。據了解，原業主於2015年以1,180萬元購入上址，持貨約4年，轉手帳面獲利約230萬元離場。



●沙田濱景花園1座低層H室，兩房一廳設計，望河景，原開價600萬元，放盤1個月，減價32萬元，成功以568萬元易手，實用面積394方呎計，折合呎價14,416元。

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