港1月樓宇買賣合約按月升84%　按年跌逾兩成

土地註冊處公布，1月份送交該處註冊的所有種類樓宇買賣合約共5,589份，按月升84%，按年跌22.6%。



以12個月移動平均數計算，1月份的樓宇買賣合約數字為6,463份，按月跌2.1%，按年跌9.6%。



1月份的樓宇買賣合約總值720億港元，按月升67.2%，按年升5.1%。



上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔4,543份，按月升120.5%，按年跌13.8%。住宅樓宇買賣合約總值449億元，按月上升86.6%，按年下跌9.8%。



至於市民查冊的次數共423,818次，按月升20.1%，按年跌11.1%。

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