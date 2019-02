聯交所股權變動資料顯示,萬科企業(02202)於1月2日獲GIC Private Ltd增持216萬股,最新持股數目7,896萬股。



中遠海控(01919)於1月30日獲貝萊德增持101萬股,最新持股數目約1.29億股。



金蝶國際(00268)於1月30日獲貝萊德增持51萬股,最新持股數目約1.65億股。



樂遊科技控股(01089)於1月30日及2月1日獲郁國祥合共增持6,610萬股,最新持股數目21.32億萬股。



漢港控股(01663)於2月4日獲汪林冰增持52萬股,最新持股數目約11.67億股。



雅各臣科研製藥(02633)於2月1日獲岑廣業增持20萬股,最新持股數目約12.88億股。



─ ─ ─

置富產業信託(00778)於1月30日及31日被ARA Asset Management (Fortune) Ltd合共減持304萬個信託單位,最新持有350萬個信託單位。



中金公司(03908)於2月1日被GIC Private Ltd減持247萬股,最新持股數目約1.37億股。



重慶農村商業銀行(03618)於1月30日被BlackRock Global Funds減持58萬股,最新持股數目約1.5億股。



三寶科技(01708)於1月31日被Pengda Value Fund SPC(acting for and on behalf of DTC SP)減持60萬股,最新持股數目4,793萬股。



瑞港集團(00357)於1月29日被Karst Peak Asia Master Fund減持29萬股,最新持股數目1,801萬股。



翼辰實業(01596)於1月31日被郭中彥減持120萬股,最新持股數目3,257萬股。

─ ─ ─ ─ ─ ─

