二手樓價指數狗年累升1.3%　新界東倒跌跑輸

豬年即將來臨，回顧狗年四區二手市。中原表示，新界東CCL_Mass報176.26點，全年跌約2.3%。其餘三區則錄升幅，港島CCL_Mass報178.18點，暫升1.21%。九龍CCL_Mass報167.98點，升1.43%。新界西CCL_Mass報156.82點，升1.55%。



而狗年倒數第二周的中原城市領先指數CCL最新報170.86點，與雞年最後一周的168.60點相比，狗年全年樓價暫時上升1.34%。預期新春後樓市進入季節性旺市，樓價可望止跌回穩。



此外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass最新報171.84點，狗年全年暫升0.78%。CCL(中小型單位)報170.5點，暫升0.85%。CCL(大型單位)報172.70點，暫升3.91%。

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