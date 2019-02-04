傳任天堂今年推Switch Mini　拓廉價市場

日本傳媒報道，遊戲公司任天堂(Nintendo)計劃在今年推出平價版Switch；並引述消息指，新款的Switch的尺寸較原版為小，型號名為Switch Mini。



報道又指，新型號的Switch或會刪減某些功能，並主打低價作為賣點搶佔市場。較早前，任天堂將Switch的2019全年銷量目標從原來的2,000萬部，下調15%至1,700萬部。這反映出不但Switch的銷量「後勁不繼」，更可能是任天堂計劃推出新款Switch的主要原因。



事實上，去年該公司為Switch主機推出創意紙板模型「Nintendo Labo」儘管口碑不俗，但銷量表現低迷。該公司社長谷川俊太郎早前接受訪問時更直言，未來業務核心或不再是家用遊戲機。



與此同時，另一家用遊戲機巨頭索尼(Sony)亦面臨同樣的挑戰，該公司於截至2018年底止第三財季，旗艦主機Play Station 4(PS4)出貨量按年下跌一成，至810萬部。



不過，有報道指Sony已經在開發新一代Play Station的遊戲。分析更指出，PS5或將於下年面世，因此PS4出貨量的下跌不足為奇。



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