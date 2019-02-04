澳洲銀行終極調查報告出爐！金融監管改革建議達76項

澳洲政府就銀行違規行為成立的皇家委員會，經過13個月調查後周一發表終極報告，作出達76項金融監管改革建議，包括呼籲監管機構採取更多訴訟而非和解談判，要求銀行檢討員工薪酬制度和文化，以防利益衝突問題，惟未有建議禁止金機構提供財富管理服務。



澳洲銀行業近年劣迹斑斑，被揭發協助洗黑錢、向已去世人士的帳戶收取費用，而職員為求達到獲發花紅目標，向顧客推銷表現欠佳的產品，甚至在未有說明風險的情況下，說服一位盲人退休者擔保債務。



報告又提到，有24宗個案已轉交監管機構跟進，可能採取民事訴訟，並暗示一些罪行可能判監最多10年。



澳洲國庫部長弗呂登貝格(Josh Frydenberg)形容報告是對由貪婪驅使的行為作出嚴厲的指控，有關行為違反現行法律和遠低於社會的期望。



市場預期在新監管規例下，澳洲銀行業除面臨客戶賠償開支外，未來合規成本勢增加及費用有下調壓力。



事實上，佔澳洲主要股市指數比重22%的當地四大銀行，自調查開始以來，市值合共損失640億澳元(約3,619億港元)，多家金融機構被迫撤換管理層，並重組業務如收緊貸款條件，以及放售出現問題最多的財務策劃業務。



至於違反洗黑錢法例的澳洲聯邦銀行(CBA)較早前已同意支付當地企業破紀錄7億澳元民事罰款。

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