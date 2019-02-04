新盤UPDATES︰緹山上載樓書　皓畋連售3伙

農曆新年快將來臨，但無損發展商推盤步伐。市區全新豪宅新盤已上載樓書，預計短期內推出市場。



●緹山上載樓書 洋房最大面積7171方呎

嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道9號緹山已上載售樓說明書至一手銷售資訊網。據樓書資料，該盤提供19幢洋房，實用面積介乎2,846至7,171方呎。



其中面積最大為別墅1號，設有5,014方呎花園，另有691方呎平台、1,306方呎天台。此外，該盤設有兩座分層大廈，提供26伙，實用面積介乎1,656至3,017方呎。



●皓畋連沽三伙 套現逾1.41億

至於同系何文田皓畋連沽三伙，套現逾1.41億元。其中第9座26樓A室以6,909萬元售出，面積1,470方呎，呎價4.7萬元。另外兩伙為同座25樓A室及B室，面積960及958方呎，成交價分別為3,648萬及3,640.4萬元。市傳上述三個單位由單一買家購入。



●KADOORIA複式戶1.938億沽

中信泰富旗下KADOORIA售出嘉道理道121號6樓及7樓複式戶，成交價1.938億元，面積3,162方呎，成交呎價61,290元，單位設有131方呎平台及1,588方呎天台。該盤同時售出嘉道理道129號3樓單位，成交價6,230萬元，呎價39,656元。



●富豪．悅庭洋房3633萬售 呎價12867元

據一手銷售資訊網資料，百利保控股(00617)旗下元朗富豪．悅庭，剛售出丹桂村路69A號洋房，實用面積2,824方呎，另設871方呎花園，成交價3,633.6萬元，呎價12,867元。



●LP6連錄6宗買賣

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP6今日(2月4日)連錄6宗買賣，據成交紀錄冊資料，售出單位分布於第2、3及5座，其中最高價個案為第2座37樓B室，實用面積665方呎，成交價1,161.7萬元，呎價17,469元。



●尚悅·嶺開放式戶呎價逾1.7萬售

恒基地產(00012)旗下元朗尚悅·嶺連沽三伙，成交價介乎約337.29萬至602.5萬元。其中第1座5樓J室以337.29萬元沽，實用面積195方呎，呎價17,297元。



●逸瓏灣8連沽三伙

信和置業(00083)旗下大埔逸瓏灣8沽出3個單位，成交價介乎約755萬至990.4萬元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm