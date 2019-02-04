樓價UPDATES：首置客睇樓2次　零議價購映灣園

市場盤源有限，買家遇上心儀單位即爽手入市，東涌映灣園三房單位，有首置客睇樓兩次後，即以980萬元零議價入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●小西灣藍灣半島3座高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，獲買家以737.3萬元承接，實用呎價16,204元。



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九龍區



●旺角利奧坊‧曉岸2座低層F室，實用面積198方呎，開放式間隔，以404萬元易手，實用呎價20,404元。原業主持貨滿三年鬆綁沽貨，帳面獲利64萬元。



●九龍灣德福花園A座中高層7室，實用面積538方呎，兩房間隔，原叫價約800萬元，最後減至730萬元售出，減幅約8.8%，實用呎價13,569元。



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新界區



●火炭穗禾苑D座高層3室，實用面積472方呎，兩房間隔，開價600萬元，放盤5個月，減價123萬元，以477萬元售出，減幅逾20%，實用呎價10,106元。



●沙田第一城47座中層H室，實用面積304方呎，兩房間隔，以488萬元易手，實用呎價16,053元。



●屯門瓏門1座中層G室，實用面積889方呎，四房套房間隔，成交月租3.15萬元，實用呎租35.4元。



●東涌映灣園3座中層H室，三房間隔，實用面積957方呎，放盤約2個月，以980萬元零議價易手，實用呎價10,240元。

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