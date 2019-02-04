日本推「DNA相睇」　每次配對收費數萬日圓

日媒報道，想找到對的另一半嗎？現在時代進步，高科技相睇方法出現囉！日本NHK電視台拍攝了一輯以「DNA相睇」為主題，直擊相睇活動現場。不過，據了解，這類高科技相睇收費每次數萬日圓(逾2,000港元)，較傳統的相睇收費平均6,000日圓一次，高出4倍。



NHK電視台以上相睇節目中一名女性參加者表示，過去試過傳統相睇、聯誼，「已經累了」，再也不想重複認識新男人、找錯對象的不斷地循環，希望靠高科技可以找到真命天子。事實上，日本相睇市場規模，據調查顯示，預計2022年將高達522億日圓。



據悉，日本DNA相睇是利用基因HLA(人類白血球抗原)進行配對。HLA會讓人體散發出獨特氣味，當男女的HLA愈不一樣，就越容易被對方吸引，這也是情侶多半會覺得對方聞起來很香的原因。



NHK電視台報道指，參加的男男女女必須戴上面具，個人資料如年齡、職業、收入等資料都不公開，只提供DNA組合的相容性。相容性達70%以上代表非常合適，而現場其中一對男女的相容性高達82%，兩人也說對話過程很順利，有一拍即合的感覺。



日本目前有4家公司提供DNA相睇， 吸引不少單身貴族，檢查費用約數萬日圓。這項服務不但能加速配對進程、減少配對失誤之餘，還有一樣Bonus，就是兩人也有很大的機會生下免疫力較強的寶寶。



有專家預測，如果日本DNA配對發展持續蓬勃，到2025年，單身人士將能夠根據他們的DNA 在實驗室裏就完成配對，約會網站將不再存在。機器或許將主導我們的對象選擇。

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