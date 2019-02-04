iPhone銷情欠佳　Apple仍獲大行睇好原因係...

外媒報道，華爾街大行摩根士丹利將蘋果公司(Apple Inc.)的12個月目標定為211美元，比上周五(2月1日)的收市價高出26.7%。該行分析師Katy Huberty表示，媒體業務將會成為Apple今年最大的增長動力。



由於iPhone銷情疲弱，市場對於Apple能否重上萬億美元市值存有質疑。惟Huberty預期，該公司會推出媒體服務組合(media bundle)，以串流影片、Apple Music及Texture新聞資訊App作為主打；同時，Apple亦會擴展電子支付及廣告業務。



她估計，在未來5年，媒體服務組合可以使全年服務Apple收入每年增長約2個百分點。她又表示︰「iPhone的換機周期處於成熟水平，這意味着明年的增長趨勢穩定；管理層稱1月產品需求有所改善，同樣令人鼓舞。」



她續指，該公司或在今年內進行回購，進一步支撐股價。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm