外資游說中國放寬沽空A股　分析︰難以短期落實

據彭博社報道，多間華爾街大行正游說中國監管機構進行改革，其中包括可以通過中港的互聯互通機制來沽空A股。惟有分析認為，短期內實現的可能性不大。



報道引述消息稱，花旗銀行及摩根士丹利正在推動包括股票互聯互通機制下的大宗交易清算、公眾假日期間減少暫停股票互通交易在內的多項措施。法國興業銀行亦證實有多家銀行正尋求(監管機構)放寬內地上市股票的借貨沽空限制，而該行是其中一員。



●需多重測試 落實需時

亞洲證券業與金融市場協會股票主管Lyndon Chao稱，正安排業界與監管機構及交易所就上述建議進行商討，而中方官員明白到這些建議有助吸引更多外資參與內地市場。



國際投資者亦稱，缺乏足夠的對沖工具來雙向押注內地市場，令他們易受市況波動的衝擊。



事實上，中證監於1月底發布放寬QFII和RQFII制度的徵求意見稿，而部分內容乃源自香港交易所(00388)1月份結束的諮詢。消息人士稱，有關意見包括擴大可進行借貨沽空的公司數目，磋商有機會持續至一九年之後，而且會否落實亦存在不確定性。報道亦引述港交所回應稱，該所與滬深兩地交易所一直探索如何改善互通機制的途徑。



豐盛金融資產管理部分析員馮宏遠認為，A股市場短期內推出沽空機制的可能性不高，原因是當中涉及「關卡」需時解除，包括內地市場國企股的佔比高，難以做到借貨沽空，同時內地股民對沽空概念的認知度低，亦需要時間進行教育，更相信推出前需要進行多重測試才會落實。



惟他補充，若A股最終能推出完善沽空機制屬好事，可令股市更為健康發展，同時股票價格及估值可透過市場力量進行調節。



●傳中國政府威逼MSCI新增A股

另邊廂，MSCI明晟最快今年2月底前決定是否將A股佔指數權重提升至20%。有外媒引述消息稱，中國政府曾試圖限制MSCI明晟在華業務，迫使該公司去年將A股納入旗下指數。然而，報道引述MSCI回應指，在投資界對中國市場的准入性改革作出積極評價後，才最終決定將A股納入旗下指數內。



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