科技商機：機械人玩贏「層層疊」　下回挑戰手機組裝　

外媒報道，美國麻省理工學院(MIT)科研團隊最新開發出一款可同時藉用人工智能(AI)中的電腦視覺和觸覺來學習玩俗稱「層層疊」遊戲的機械人。MIT的實驗研究顯示，經過大約300次試探後，機械人就能建立一個簡單模型，並根據現有數據預測每一塊積木移動的後果。



「層層疊」是一個考驗動手能力的智力遊戲，由54塊積木堆疊而成，玩家需輪流將下方積木抽出，並擺到最上層，積木倒塌即為遊戲結束。近日發表在美國《科學·機器人學》雜誌上的MIT研究顯示，新研發的機械人通過電腦視覺和觸覺反饋，掌握了推積木的技巧。



實驗中，這個由軟性捕捉手、測力手腕和攝像頭組成的機械人首先任意選擇一塊積木並輕輕推動，由此獲取視覺和力學測量值，並對每一次試探進行標記。研究顯示，經過大約300次試探後，機械人就能建立一個簡單模型，並根據現有數據預測每一塊積木移動的後果。



麻省理工學院機械工程系助理教授羅德里格斯表示，與下棋等純認知任務不同，玩「層層疊」要掌握探、推、拉、放等物理技巧，需要與外在物理世界進行感知交互，其最大挑戰是讓機械人通過少量實驗獲得有關物體和物理學的常識。



當然，MIT科研團隊志不在此，研究人員更感興趣的是將相關技術應用到其他場景，例如在手機生產組裝線上，卡扣和螺絲的安裝是否合規有時需要觸覺而非視覺來判定。此外，他們研發的機械人技術還有望用於將可回收物從垃圾場中挑選出來。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth