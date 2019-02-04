趕狗年尾班車！藍籌屋苑年三十連錄成交

年三十行有人行花市，亦有人趕入市，近月成交回升的大型藍籌屋苑，於狗年最後一日亦繼續旺場，連錄成交。中原伍耀祖表示，嘉湖山莊麗湖居3座低層兩房戶以480萬元易手，以實用面積442方呎計，呎價約10,860元。原業主持貨約5年，單位升值約94.5%。



他亦稱，該屋苑樂湖居2座高層G室，實用面積548方呎，亦以550萬元售出，呎價10,036元。原業主1991年購入單位，持貨約28年帳面賺404.3萬元。至於同期數的地庫第二層一個車位，剛售110.8萬元。



港島區藍籌屋苑都錄成交。該行王秀芬指出，鰂魚涌太古城本月速錄5宗成交，今日(2月4日)銀柏閣低層三房戶，實用面積897方呎，獲過年前趕入市買家，以1,400萬元承接，呎價約15,608元。



二線屋苑葵涌新葵芳花園在豬年前夕再錄低於6球成交。中原許偉業透露，該盤E座低層8室，實用面積418方呎，原先開價約610萬元，放盤僅約兩日。有家庭客睇樓後，家中長者見市場平盤不多，恐女兒會錯失機會，於年三十晚入市，以570萬元購入上址，呎價約13,636元。



同時，豪宅亦罕有出現成交。消息透露，大埔比華利山別墅翠樺道雙號屋，市傳以1,860萬元轉手。該洋房實用面積約1,900方呎，成交呎價跌穿1萬元。原業主持貨不足兩年，未計10%額外印花稅，單位帳面貶值逾100萬元。



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