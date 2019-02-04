狗年港股蒸發3萬億！豬年想賺到盡　專家話要咁樣...

港股狗年最後半個交易日好淡爭持，恒生指數微升59點，收報27,990點；惟全個狗年計依然累跌3,125點或10.04%，期間港股市值累計蒸發約3萬億元。綜合證券界意見，港股豬年表現勢繼續波動，28,000點樓上恐遇上重重阻力，佔組合比重不宜多過30%，狗年落後的板塊暫時難望翻身，需保留防守類股份。



恒指周一(2月4日)雖曾升穿兩萬八關，惟僅曇花一現，全日高低波幅不足160點，並連續三個交易日觸及但未能收於28,000點以上。國企指數近乎全日「潛水」，尾段一度跌72點，低見10,991點，收市跌幅縮至27點，報11,036點。港股周一總成交僅約411億元，沽空金額近65億元，沽空比率達到15.76%。



回顧剛過去的狗年，中美對壘愈演愈烈，重創市場對中國經濟和企業盈利的信心，恒指一度瀉至24,540點，跌幅達6,574點或21.13%。不過，其後華府暫停進一步對中國進口商品加徵關稅、市場對美國聯儲局的加息預期降溫，以及內地「放水」穩定經濟，刺激港股在過去一個月絕地反擊。狗年「埋單」恒指跌幅縮窄約一半，惟每名股民帳面仍勁蝕超過132萬元；而國指跌幅亦由最多的2,773點或22.12%，收窄至1,499點或11.96%。



原先於雞年領先的藍籌股近乎全線「反艇」，狗年敬陪末席的瑞聲科技(02018)、吉利汽車(00175)、舜宇光學(02382)和中國生物製藥(01177)，跌幅分別介乎27.89至69.28%，一反雞年累升近1倍甚至更多的強勢。另外，騰訊控股(00700)周一微跌0.11%，收報347.6元，狗年則累計跌22.23%。



不過，雞年不甚搶眼的公用股和高息股吐氣揚眉，領展(00823)、中華煤氣(00003)及華潤電力(00836)均殺入恒指五強，粵海投資(00270)亦榮膺國指亞軍；狗年在恒指「排第二」的中國移動(00941)也累升12.39%。



中民證券(香港)研究部董事黃偉豪認為，豬年港股雖然不至於差過狗年，惟目標亦只有29,000點，更警告短期或因為估值被下調而回落。板塊方面則未至於「風水輪流轉」，防守型股份如房託基金(REITs)應該要佔港股投資組合約20%，其吸引力亦會隨美國加息步伐放慢而上升。另外，中國政府刺激經濟下，基建股和內銀股亦可佔組合各兩成，家電股則可下注一成，餘下三成則留作短炒或現金。



大華繼顯執行董事梁偉源預期，港股豬年資金面有望改善，恒指短線於26,800點相對安全，惟市場要先觀望騰訊的非遊戲業務能否推動增長，而且藥股反彈恐難持久，手機設備股亦欠缺利好消息。投資者可繼續保留公用股，並選擇內銀和5G概念股。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，恒指短線於27,000點會有較大支持，惟豬年會是大型上落市，主要是受中美關係、息口走勢和英國脫歐依然充滿不確定性而影響，暫時上望28,500至29,000點。



他建議，投資者要繼續分散風險，港股僅宜佔投資組合兩至三成，要趁高止賺，債券則佔三至四成，其餘則投放於其他地區的股票資金。港股方面可用5G設備、內銀和內險「做膽」；內銀估值和股息回報吸引，且會受惠內地刺激經濟，可望接力推高港股；內險則有望受惠滬深股市改善。此外，公用股上半年預計表現不俗，但市場對美國聯儲局貨幣政策似乎過度樂觀，不排除下半年或轉趨波動。

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