歐股收市個別發展　瑞安航空挫逾2%

歐洲股市收市個別發展。英國富時100指數收報7,034點，升13點或0.2%；法國CAC指數收報5,000點，跌19點或0.38%；德國DAX指數收報11,176點，跌4點或0.04%。



個股方面，愛爾蘭的瑞安航空(Ryanair)第三季虧損1,960萬歐元，其股價挫2.27%；英國廉航公司easyJet股價先跌後回升，收市微升0.03%。



金融科技公司Wirecard急漲13.73%；此前該公司股價曾因被指涉嫌財務違規而急挫。



瑞士銀行Julius Baer公布，2018年淨利潤增長2.7%，遜市場預期；其股價全日跌4.42%。

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