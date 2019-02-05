摩通：中國或推零利率　緩和「殭屍企業」對經濟損傷

雖然中美貿易戰一直是市場焦點，但作為全球第二大經濟體，中國正面對更大的難題。



外媒報道，摩根大通發表報告指，目前中國經濟增長的金融穩定性及持續性最大的擔憂是不斷膨脹的債務問題，尤其是企業債務。在中國，企業債務佔中國GDP(國內生產總值)高達162%，屬全球最高水平。



該行首席中國經濟師Haibin Zhu認為，中國債務問題需要通過謹慎及長期的政策改革才能糾正，而且更多方面正亮起紅燈警號，包括採購經理指數(PMI)數據疲弱、出口減少、勞動力人口老年化，以及家庭債務激增等，均顯示中國經濟面臨放緩。



該行預期，中國經濟在2021年至2025年的增速將由目前的6.5%，放慢至5.5%；至於2026年至2030年，中國經濟增長預期進一步放慢至4.5%。Zhu坦言，這意味着中國經濟將難以超越美國，長時期處於全球經濟「二哥」地位。



摩根大通又提到，中國經濟轉型恐令當地市場更加波動，而且需要平衡性改革，這均將重新定位中國在全球經濟所擔當的角色。



該行指，最關鍵的風險是解決國有「殭屍企業」對經濟帶來的損傷，中國可能因此被逼推行零利率政策。

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