美股收市：道指升175點　納指漲逾1%

美國股市收市上漲。道指收報25,239點，升175點或0.7%；標指收報2,724點，升18點或0.68%；納指收報7,347點，升83點或1.15%。



市場關注企業業績表現，FactSet數據指，目前已有超過47%的標指企業公布季度業績，當中有68.5%企業的業績好過市場預期。



CFRA投資策略師Lindsey Bell稱，去年第四季企業業績較之前三個季度都好。去年首三季，美企盈利按年升逾20%，而去年第四季，盈利按年增幅暫時為12.5%。



個股方面，摩根士丹利唱好蘋果公司(Apple Inc.)，將其一年目標價上調至211美元；Apple股價全日急升2.84%。



通用汽車(GM)計劃2020年到2024年在巴西投資27億美元，另有傳該公司今日起削減約4,250個職位，股價收市微升0.34%。

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