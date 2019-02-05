亞洲股市：日股升0.3% 澳股漲近2%
2019年02月05日 08:36
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
農曆大年初一，亞洲股市向好，日本日經225指數最新升70點或0.34%，報20,954點。
Panasonic跌逾4%。公司去年12月底止的第3財季營業利潤為976億日圓，按年跌19%，同時低於市場預期的約1,223億日圓。另外，公司將全年營業利潤預測，由4,250億日圓下調至3,850億日圓。
資生堂升逾1%。公司計劃約於2021年，在九州開設新廠房，涉資4,000億至5,000億日圓。
澳洲悉尼普通股指數亦升101點或1.7%，見6,064點。個股方面，IOOF Holdings升逾13%；Steadfast Group升逾11%；安保集團亦漲1成。
另外，南韓假期，金融市場休市。
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm