亞洲股市：日股升0.3%　澳股漲近2%

農曆大年初一，亞洲股市向好，日本日經225指數最新升70點或0.34%，報20,954點。



Panasonic跌逾4%。公司去年12月底止的第3財季營業利潤為976億日圓，按年跌19%，同時低於市場預期的約1,223億日圓。另外，公司將全年營業利潤預測，由4,250億日圓下調至3,850億日圓。



資生堂升逾1%。公司計劃約於2021年，在九州開設新廠房，涉資4,000億至5,000億日圓。



澳洲悉尼普通股指數亦升101點或1.7%，見6,064點。個股方面，IOOF Holdings升逾13%；Steadfast Group升逾11%；安保集團亦漲1成。



另外，南韓假期，金融市場休市。



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