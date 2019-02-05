股壇財星醒醒你：黃國英指金蝶值博　長升長有

豬年精選利是股之一，豐盛金融資產管理董事黃國英認為，金蝶國際(00268)主要為企業、政府組織提供軟件產品和雲服務。目前，集團的雲計算業務規模仍然較細，用戶由安裝軟件轉移至雲計算是大勢所趨，增長潛力巨大。同時，將提高長期盈利的透明度，有利估值。



中美關係緊張，在訊息安全的考量下，內地的網絡市場將本地化，減低外來競爭的機會。目前，內地市場由集團及用友網絡(600588.SH)兩分天下，由於用戶黏性強，「轉會」的機會不大，故兩者競爭風險不高。



以估值計算，金蝶不算便宜，但以外國同類企業的成長曲線來看，預期長升長有。縱使估值高，仍值得投資。再者，港股的新科技股選擇不多，相信仍吸引資金追捧。



(作者為註冊持牌人士，基金持有金蝶國際股份)

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