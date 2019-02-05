鮑威爾：制訂貨幣政策基於經濟數據　與政治因素無關

美國聯儲局公布，應總統特朗普邀請，聯儲局主席鮑威爾、副主席克拉里達，以及財政部長，於當地時間周一(4日)晚在白宮舉行非正式晚宴，與會者討論經濟發展、就業和通脹的前景。



席間，鮑威爾的講話內容與他上周在新聞發布會的言論一致，但未有討論對貨幣政策的預期，強調制訂政策的路徑將取決於經濟數據，而非基於政治因素。



鮑威爾於上周曾稱，聯儲局現時的貨幣政策立場合適，美國經濟處於良好狀況，但考慮到近月出現了一些逆流，令未來加息可能性有所降溫，該局將繼續採取具有耐心的觀望態度審視未來決策。又指，該局首要目標是實現經濟擴張和就業。詳情可瀏覽 https://bit.ly/2FZaInS



此前，特朗普曾對聯儲局加息作出多次炮轟，並曾透露後悔委任鮑威爾執掌聯儲局。



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